“Me fui por justicia politizada”: Jerjes Justiniano vuelve a Bolivia tras casi 3 años

Después de más de dos años y ocho meses de exilio en Estados Unidos, el exministro de la Presidencia durante el gobierno de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano Atalá, regresó este sábado a Bolivia. A su arribo a Santa Cruz, en un vuelo que aterrizó alrededor de las 6:30 de la mañana, fue recibido por sus familiares entre abrazos y visiblemente emocionado.

Justiniano afirmó que en su contra ya no existe ningún proceso judicial abierto y aseguró que retomará su actividad jurídica. “Si en Bolivia hubiera existido un sistema judicial justo, yo jamás me habría ido. Me habría sometido a cualquier proceso sin temor”, sostuvo a los medios.

El exministro explicó que técnicamente no huyó del país, sino que decidió no volver mientras la justicia estuviera subordinada al poder político. “Me fui por razones evidentes. Pero hoy retorno porque percibo un cambio, al menos una intención de reforma en la estructura judicial”, dijo.

A pesar de su retorno, Justiniano fue cauto: “Sería apresurado decir que hay independencia de poderes”, advirtió. Sin embargo, afirmó tener confianza en que las actuales autoridades judiciales tienen la voluntad de transformar el sistema.

El caso Senkata, en el que fue investigado junto a otras 15 autoridades del gobierno transitorio, fue recientemente archivado. Esta decisión judicial también influyó en su determinación de regresar.

Con tono reflexivo, Justiniano compartió el impacto emocional del reencuentro con su familia. “No soy sentimental, pero el abrazo con mi hijo me derritió el corazón. Estar lejos por motivos económicos o políticos no debería pasar. Es una soledad que marca”, confesó.

