Un incendio de magnitud aún no determinada se registró esta tarde en un inmueble ubicado sobre la calle Almirante Grau, en la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz. Según los primeros reportes, el siniestro se habría originado en un restaurante del sector, lo que movilizó de inmediato a efectivos de la Policía y del Cuerpo de Bomberos.

Vecinos del lugar alertaron sobre una densa columna de humo que salía del establecimiento, generando temor entre los transeúntes y residentes. A la llegada de las unidades de emergencia, se procedió a evacuar la zona para facilitar el trabajo de sofocación de las llamas.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni se ha confirmado el origen del fuego. Las autoridades anunciaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

"Estamos controlando la situación y garantizando la seguridad en el área. Aún es muy pronto para especular sobre lo que pudo haber ocasionado el incendio", señaló uno de los efectivos presentes en el lugar.

El incidente generó congestionamiento vehicular y alarma en uno de los sectores más concurridos del centro paceño. Se espera un informe oficial en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play