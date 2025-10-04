TEMAS DE HOY:
Policial

Dan de alta al propietario de los predios Patujú tras ser brutalmente agredido en emboscada

Tras una violenta emboscada en sus terrenos, Pablo Vaca Díez fue dado de alta este sábado. 

Ligia Portillo

04/10/2025 13:58

Dan de alta al propietario de los predios Patujú tras ser brutalmente agredido en emboscada. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Pablo Vaca Díez, propietario de los predios conocidos como 'Patujú', fue dado de alta este sábado tras haber sido golpeado durante una violenta emboscada registrada el día anterior en su propiedad, ubicada en la región de Montero. El hecho involucró a más de 200 personas, según denunció la víctima.

En contacto con la prensa, Vaca Díez manifestó su dolor físico, pero también su agradecimiento hacia la comunidad y las autoridades que han estado pendientes del caso. "Estoy dolorido, golpeado y agradecido con todo mi pueblo. Sabemos que vamos a salir adelante con el apoyo de todos", declaró visiblemente afectado al salir de la clínica.

Durante su testimonio, también confirmó que este sábado fueron aprehendidas tres personas más, sorprendidas intentando ingresar por la parte posterior de los terrenos. "Nos motiva a pensar que aún hay un interés en la propiedad y que esto no ha acabado", advirtió.

El propietario no solo denunció la agresión física, sino también amenazas de muerte contra él y sus trabajadores. "Fue algo que se repitió... la amenaza de muerte fue algo que se nos entregó a todos", dijo, con evidente preocupación.

Se prevé que este domingo a las 10:00 a.m., en el municipio de Montero, se realice la audiencia de medidas cautelares contra siete personas aprehendidas por los hechos violentos. Vaca Díez indicó que desconoce los aspectos legales del proceso, pero hizo un llamado a las autoridades a actuar en favor de la verdad y del bienestar de la comunidad.

La emboscada se produjo cuando Rubén Velarde, propietario del predio Patujú, ingresaba al lugar junto a cinco de sus trabajadores. En ese momento fueron interceptados por un grupo numeroso de personas, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

 

