Exreina de belleza boliviana fue condenada por narcotráfico en Argentina

Una joven boliviana, exMiss FexpoBorja y estudiante de Psicología, fue condenada en Argentina a una pena de tres años de prisión condicional tras ser hallada culpable de participar en el transporte de estupefacientes. El fallo se dio en el marco de un juicio abreviado, luego de que se acordara una modificación en la calificación penal que la benefició: su rol en el delito fue considerado como el de partícipe secundaria, no coautora.

La joven, identificada como Jade, de 22 años, había sido detenida el 22 de enero pasado en la localidad entrerriana de Holt Ibicuy, cuando la avioneta en la que viajaba junto al piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmão —30 años mayor— aterrizó de emergencia con un cargamento de droga valuado en más de dos millones de dólares.

Según la reconstrucción judicial, la aeronave había partido desde Santa Ana de Yacuma, Bolivia, cargado la droga en la frontera con Paraguay y atravesado el espacio aéreo argentino con destino final en la provincia de Buenos Aires, concretamente en el partido de Luján.

Tras pasar ocho meses y diez días detenida en un penal de máxima seguridad, y en base a un acuerdo entre la fiscal Josefina Minatta y la defensa, la jueza Mariela Emilce Rojas convalidó el cambio de imputación. Se concluyó que la joven no conocía desde el inicio la verdadera finalidad del viaje, y que su participación fue secundaria y sin poder de decisión.

Además, en el acta de detención figura que el propio Monte Alto Gusmão intentó desligarla, al asegurar ante la Policía que "ella no tenía nada que ver".

Jade recuperó la libertad tras la audiencia y fue expulsada del país hacia Bolivia, su nación de origen. La condena, al ser condicional, implica que no deberá cumplir pena en prisión, aunque seguirá sujeta a ciertas restricciones.

Una historia familiar atravesada por la manipulación

En diálogo con el diario Clarín, la madre de la joven, Patricia Barriga, expresó que su hija fue víctima de una relación tóxica y desigual con el piloto brasileño, a quien calificó como un "psicópata, violento y narcotraficante". Reveló también que la relación se había prolongado por más de un año y que, pese a las advertencias familiares, Jade permanecía "cegada" por los "privilegios" que él le ofrecía.

"Mi hija se fue a estudiar Psicología a Trinidad, otra ciudad, y yo, estando en San Borja, perdí su día a día", lamentó. “Cuando me enteré de que estaban juntos otra vez, no lo podía creer. Él la manejaba como una marioneta”, agregó la mujer.

Leonardo Monte Alto Gusmão, en tanto, tiene antecedentes penales en Brasil por causas similares y habría ingresado a Bolivia utilizando una identidad falsa.

Fuente: El Clarín

