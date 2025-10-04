40 lagartos muertos: “Cazaban con rifles tipo salón”; ya hay sospechosos por biocidio en Beni

El Ministerio Público del Beni abrió una investigación por el delito de Biocidio, tras el hallazgo de alrededor de 40 lagartos descuartizados en un predio ubicado en la comunidad de Ibiato, provincia Cercado.

La denuncia fue presentada por la familia propietaria del terreno, quienes informaron que un grupo de al menos nueve personas ingresó ilegalmente a la estancia, cortando el alambrado perimetral y cazando de forma indiscriminada a los reptiles.

“Los involucrados se encontraban armados con un rifle tipo salón y se movilizaban en un vehículo Noah blanco que transportaba un bote en la parte superior”, señaló el fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana.

Identifican a varios sospechosos

Durante el operativo encabezado por el Fiscal de Delitos Ambientales, junto con Pofoma (Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente), se logró recoger evidencias clave y identificar a varios de los presuntos responsables, según informó el fiscal del caso, Elvis Gustavo Valverde.

La Fiscalía enfatizó que la caza ilegal y el biocidio son delitos que afectan gravemente la biodiversidad y el equilibrio ecológico del departamento.

Biocidio en Beni: hallan 41 caimanes despellejados en la comunidad de Casarabe. Foto: Policía Boliviana

Fuente: Prensa FGE

Mira la programación en Red Uno Play