“Abrazar a mi hijo me derritió el corazón”: Jerjes Justiniano vuelve a Bolivia tras el exilio

Después de 2 años y 8 meses en el exilio, el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano regresó a Bolivia. Su arribo a Santa Cruz fue más que un retorno político: fue, según dijo, una profunda experiencia emocional.

“Abrazar a mi hijo hoy me derritió el corazón. Me arrancó lágrimas que no derramaba desde que mi madre falleció”, expresó conmovido.

Justiniano, abogado constitucionalista y exministro durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, dejó el país en medio de un contexto político adverso. Enfrentaba un proceso judicial por presunta conducta antieconómica, acusado de haber contratado a cuatro personas de manera irregular.

El Ministerio Público cerró el caso después de casi cinco años, lo que allanó su regreso.

“Nunca quise irme. Las circunstancias me obligaron. Cada día deseaba volver a Bolivia; era lo único que quería”, señaló.

El exministro explicó que su decisión estuvo influida por cambios en el escenario político, tras las elecciones del 17 de agosto, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) —que antes había logrado el 56 % de los votos— obtuvo apenas un 3 %.

“Eso mostró que el país está cambiando”, afirmó.

Justiniano también destacó las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien hizo un llamado público a los exiliados políticos para regresar al país. “Sembró en mí la decisión de volver”, reconoció.

Con la voz entrecortada, recordó el momento más emotivo de su regreso: el reencuentro con su hijo.

“No veía a mi hijo desde que me fui. Hoy lo abracé y sentí que volvía a vivir”, dijo.

El exministro también destacó que Bolivia necesita reconciliación y que su retorno no es solo personal, sino parte de una nueva etapa que, espera, estará marcada por más justicia, menos persecución y un reencuentro nacional. “Solo estuve 2 años y 8 meses fuera, pero fueron una eternidad lejos de mi tierra”, concluyó.

