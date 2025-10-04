“Ambos candidatos confirmaron”: TSE ratifica debate vicepresidencial este domingo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó oficialmente la realización del debate entre los candidatos a la vicepresidencia este domingo 5 de octubre, a las 21:00, en Fexpocruz, en Santa Cruz.

El anuncio fue hecho por el vocal del TSE, Gustavo Ávila, durante una conferencia de prensa ofrecida en el Tribunal Departamental Electoral.

“Ambos candidatos han confirmado su participación en el debate. Lo han hecho formalmente a través de sus equipos técnicos y ya estamos trabajando con ellos en la organización del evento”, afirmó Ávila.

El TSE convocó a una reunión técnica para la tarde de este sábado, a las 15:30, con los representantes de ambas candidaturas, donde se definirán los últimos detalles logísticos, las reglas del debate y el sistema de seguridad, en coordinación con la Policía.

Ávila aseguró que la seguridad de los candidatos, sus equipos y los ciudadanos que asistan a la feria está garantizada.

“Hemos garantizado la seguridad de los dos candidatos, de sus listas de acompañantes y de los ciudadanos que se acerquen a la feria en apoyo a sus fuerzas políticas”, señaló.

Además, está prevista una visita técnica al Salón Sirionó, donde se realizará un recorrido con los delegados de ambas candidaturas para verificar las condiciones operativas del recinto.

El debate contará con la participación de cuatro moderadores, quienes este sábado participarán en un simulacro general para afinar la dinámica del evento y despejar cualquier duda sobre su desarrollo.

“Con este simulacro cerramos todo el trabajo preparatorio. Agradecemos a las organizaciones políticas por fomentar el voto informado y fortalecer la democracia”, dijo Ávila.

El debate será transmitido en vivo y se espera una alta audiencia nacional, en un encuentro que busca fortalecer la transparencia y el voto informado de cara a la segunda vuelta del 19 de octubre.

