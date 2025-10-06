“Esperábamos soluciones, no ataques”: reacciones al debate entre Lara y Velasco

El debate entre los candidatos a la vicepresidencia, realizado este fin de semana, provocó diversas reacciones en distintos sectores de la población. Algunos ciudadanos expresaron decepción por la falta de propuestas claras para enfrentar la crisis económica.

“El pueblo quería saber cómo salir de la crisis, pero más se han dedicado a atacarse entre ellos”, comentó un ciudadano entrevistado al término del debate.

Otras personas señalaron que el debate se centró en ataques mutuos entre los candidatos, lo que, según dijeron, dio lugar a una dinámica de confrontación y descalificaciones.

“Siento que les ha faltado a los candidatos, la política se ha denigrado demasiado. Hemos visto más el hecho de acusarse de todo y de nada, que de proponer propuestas”, opinó otra ciudadana.

El evento, transmitido a nivel nacional, se desarrolló en medio de un clima político tenso, a menos de una semana del Debate Presidencial, programado para el domingo 12 de octubre.

Frente a este nuevo encuentro, hay altas expectativas de que los postulantes presidenciales logren un enfoque más propositivo.

“El debate presidencial debe ser muy puntual. Debe hablar de educación, salud, economía y cómo salir de la crisis”, expresó un vecino de la ciudad de La Paz.

