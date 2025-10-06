“Basta de ir a la Asamblea a pelear”: Lara llama a construir gobernabilidad con diálogo y leyes útiles

Durante el bloque dedicado a Gobernabilidad en el primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Edmand Lara, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hizo un llamado a reemplazar la confrontación política por el diálogo.

Lara planteó que la gobernabilidad se construye con tolerancia y apertura, y que los legisladores deben enfocarse en aprobar leyes útiles para la población.

“Cuando se habla de gobernabilidad y de consensos, es la capacidad de debatir las ideas”, sostuvo.

También criticó la práctica de la oposición sistemática, sin propuestas, y pidió dejar de usar la Asamblea como un espacio de enfrentamiento.

“No hay que oponerse por oponerse (…) basta de ir a la Asamblea a pelear”, expresó.

Lara insistió en que el país necesita unidad para salir de la crisis, y que esa unidad solo puede lograrse con respeto a las diferencias y construcción de acuerdos.

“Eso es capacidad de diálogo y consenso”, remarcó al cerrar su intervención.

