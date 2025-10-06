“Consenso y transparencia”, la apuesta de Edmand Lara en el Legislativo

Durante el debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, presentó su propuesta para modernizar la Asamblea Plurinacional y transparentar el trabajo legislativo.

Lara afirmó que es necesario reformar el reglamento de las cámaras de Senadores y Diputados para garantizar que la ciudadanía conozca cómo votan sus representantes.

“El ciudadano tiene el derecho a saber si el senador o diputado ha votado a favor o en contra de un proyecto de ley (…) basta de maletines negros; es importante que el voto se transmita en vivo y directo”, expresó.

Con respecto a la digitalización de la Asamblea, Lara indicó que será un equipo de expertos económicos los que deben analizar cuánto dinero se va a necesitar para alcanzar este objetivo.

