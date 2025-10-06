“Consenso y transparencia”, la apuesta de Edmand Lara en el Legislativo

El candidato de PDC aseguró que en este nuevo gobierno se debe acabar los "maletines negros" entre diputados y senadores.
05/10/2025 23:06
Durante el debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, presentó su propuesta para modernizar la Asamblea Plurinacional y transparentar el trabajo legislativo.
Lara afirmó que es necesario reformar el reglamento de las cámaras de Senadores y Diputados para garantizar que la ciudadanía conozca cómo votan sus representantes.
Con respecto a la digitalización de la Asamblea, Lara indicó que será un equipo de expertos económicos los que deben analizar cuánto dinero se va a necesitar para alcanzar este objetivo.
