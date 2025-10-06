TEMAS DE HOY:
“¿Van a controlar las redes?”: el tema que enfrentó a Lara y Velasco en el debate vicepresidencial

El control de redes sociales generó un cruce entre Edmand Lara y Juan Pablo Velasco durante el primer debate vicepresidencial organizado por el TSE.

Hans Franco

05/10/2025 21:45

El primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo un momento clave cuando el candidato de Libre, Juan Pablo Velasco, preguntó directamente a Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), si su partido garantizaría el respeto a las redes sociales en un eventual gobierno.

Ante la consulta, Lara respondió de forma categórica“Respetamos a las redes sociales porque garantizamos la libertad de expresión”.

 

 

El candidato aseguró que no existe intención de limitar el uso de plataformas digitales ni imponer controles.

Además, aprovechó para aclarar una polémica generada días atrás por declaraciones de Rodrigo Paz, quien había mencionado la necesidad de “controlar” redes sociales. “Se malinterpretaron las palabras de Rodrigo; en ningún momento se habló de vulnerar la libertad de los ciudadanos en internet”, expresó.

 

