“¿Van a controlar las redes?”: el tema que enfrentó a Lara y Velasco en el debate vicepresidencial

El control de redes sociales generó un cruce entre Edmand Lara y Juan Pablo Velasco durante el primer debate vicepresidencial organizado por el TSE.
05/10/2025 21:45
El primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo un momento clave cuando el candidato de Libre, Juan Pablo Velasco, preguntó directamente a Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), si su partido garantizaría el respeto a las redes sociales en un eventual gobierno.
El candidato aseguró que no existe intención de limitar el uso de plataformas digitales ni imponer controles.
