“Vamos a castigar con dureza los delitos graves”: Edmand Lara propone reforma constitucional

Durante el primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Edmand Lara, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó un paquete de leyes que, según dijo, son clave para enfrentar la crisis económica y social del país.

En el bloque destinado a propuestas legislativas prioritarias, Lara enfatizó la necesidad de una reforma constitucional para poner fin a la impunidad, con sanciones más severas para delitos graves. “Vamos a impulsar una reforma a la Constitución para que los responsables de delitos graves sean sancionados con la pena más dura”, afirmó.

Entre sus propuestas, también mencionó:

La abrogación de la reforma tributaria vigente , a la que calificó como una “tranca para el desarrollo”.

Modificación del Código Tributario.

Proyectos de ley para estabilizar el dólar, garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina y eliminar normas que, según él, generan conflictos sociales.

Lara aseguró que su agenda legislativa también apunta a recuperar la seguridad jurídica y a proteger a los sectores más vulnerables, con leyes enfocadas en niños y adultos mayores. “El país necesita justicia social”, señaló.

