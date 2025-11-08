TEMAS DE HOY:
Branko Marinkovic: “Paz dio un mensaje de reconciliación y trabajo”

El senador Branko Marinkovic destacó el llamado del presidente Rodrigo Paz a la reconciliación y al trabajo conjunto.

Ligia Portillo

08/11/2025 13:11

Marinkovic destaca llamado a trabajo y transparencia en discurso de Rodrigo Paz. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

Tras la conclusión de la transmisión del mando del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, las autoridades comenzaron a retirarse. Entre ellas, el senador Branko Marinkovic compartió su opinión sobre el discurso presidencial.

“Me parece un mensaje de reconciliación para los bolivianos, pero lo más importante es que nos dijo a todos que nos pongamos a trabajar y eso es lo que tenemos que hacer” , afirmó Marinkovic.

El presidente Paz fue enfático en su discurso al advertir que se sancionará a quienes hayan malgastado los recursos del país. Al respecto, Marinkovic aseguró que " ha sido claro, se lo han robado los recursos del Estado. Desde el Senado se formarán las comisiones de investigación; vamos a investigar lo que ha sido la importación de combustible, la exportación de urea y todo lo que hubo ahí. Urgen las auditorías" , remarcó.

En relación al litio, el senador sostuvo que debe garantizarse la libre competencia y que el país obtenga los mayores beneficios posibles. Sobre el federalismo, Marinkovic recordó que “es un sueño de los cruceños”.

 

