Jaime Paz acompaña a su hijo en una jornada cargada de historia y emoción en la Plaza Murillo

En una jornada cargada de simbolismo y expectativa nacional, el expresidente Jaime Paz Zamora llegó a la Plaza Murillo para presenciar la transmisión de mando presidencial de su hijo, Rodrigo Paz , nuevo mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia.

El acto, calificado como histórico e inédito en la política boliviana , congrega a cinco presidentes latinoamericanos —de Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay— , además de tres vicepresidentes y 52 delegaciones internacionales , que se dieron cita en el corazón político de La Paz.

“ Estamos en una etapa de reconciliación ”, declaró Jaime Paz Zamora al medio Periodismo Somos Todos , en referencia al nuevo ciclo político que inicia el país.

Jaime Paz Zamora asistió a la transmisión de mando de su hijo Rodrigo Paz en Plaza Murillo. Foto: APG

La ceremonia marca el comienzo de la gestión del binomio Rodrigo Paz – Edmand Lara , quienes asumirán oficialmente la conducción del país en un ambiente de alta expectativa ciudadana y promesas de unidad nacional.

Con esta asunción, Bolivia vive una jornada que combina historia, política y emoción familiar, con la presencia del padre expresidente acompañando a su hijo en el inicio de una nueva era democrática.

Jaime Paz Zamora asistió a la transmisión de mando de su hijo Rodrigo Paz en Plaza Murillo. Foto: APG

Mira la programación en Red Uno Play