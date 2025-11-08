La lluvia marca la transmisión de mando de Rodrigo Paz Pereira

El cielo no quiso quedarse al margen del cambio de mando. Mientras Rodrigo Paz Pereira juraba como nuevo presidente de Bolivia, una persistente llovizna comenzó a caer sobre la Plaza Murillo en el departamento de La Paz, tiñendo de gris los trajes formales y de brillo las banderas empapadas. Algunos asistentes, refugiados bajo paraguas multicolores, interpretaron el aguacero como una señal de bendición para el nuevo gobierno; otros, más escépticos, lo tomaron como un recordatorio de los desafíos que lo esperan.

“Dicen que cuando llueve en una posesión es porque el cielo limpia el camino del nuevo mandatario”, comentaba una mujer desde el público, mientras agitaba una pequeña bandera húmeda. Cerca de ella, un grupo de jóvenes coreaba vivas al presidente, ajenos al frío y al agua que corría por sus rostros.

En muchas culturas, la lluvia es símbolo de renovación, abundancia y fertilidad. En Bolivia, país de contrastes entre sequías y tormentas, no es raro que se le otorgue un valor casi espiritual.

Sin embargo, más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la meteorología tuvo su propio protagonismo: una masa de aire húmedo ingresó desde el norte, provocando precipitaciones leves pero persistentes durante la ceremonia.

Así, entre paraguas abiertos y aplausos, Rodrigo Paz Pereira inició su mandato bajo un cielo que quiso participar del proceso democrático. Y quizás, como suele ocurrir con la lluvia, lo que para unos fue incomodidad, para otros fue un augurio de esperanza y nuevos comienzos.

