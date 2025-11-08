TEMAS DE HOY:
“Gracias, viejito”: el emotivo mensaje de Rodrigo Paz a su padre en la transmisión de mando

En medio de la ceremonia de transmisión de mando, Rodrigo Paz emocionó a la Asamblea Legislativa al agradecer públicamente a su padre, Jaime Paz Zamora.

Ligia Portillo

08/11/2025 12:33

“Gracias, viejito”: el emotivo mensaje de Rodrigo Paz a su padre en la transmisión de mando. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una jornada lluviosa que marcó el inicio de un nuevo capítulo en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz se sorprendió y conmovió a todos los presentes con un gesto cargado de humanidad y respeto. Durante la transmisión de mando, agradeció la presencia de los expresidentes y los calificó como “una herramienta para reconstruir el país”, pero fue su mensaje personal a su padre lo que emocionó profundamente a la Asamblea Legislativa.

“Permítanme un ámbito personal… Gracias viejito” , dijo Rodrigo Paz, señalando a Jaime Paz Zamora, quien no dudó en ponerse de pie, recibiendo el cálido y sincero agradecimiento de su hijo. En un momento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes, Paz Zamora correspondió con un gesto de manos tomadas y un abrazo hacia Rodrigo, desatando aplausos y sonrisas entre los asistentes.

El presidente continuó su emotivo homenaje: “Gracias viejito y, como siempre, gracias viejita, tú también fuiste parte de este proceso” , destacando la influencia de su familia en su camino político y en la historia reciente de Bolivia.

Más allá de los discursos formales y los protocolos de la ceremonia, fue este instante emotivo que marcó el discurso del Presidente Paz.

 

 

