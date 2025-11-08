TEMAS DE HOY:
El Himno Nacional emociona en la transmisión de mando de Rodrigo Paz Pereira

La ceremonia de transmisión de mando de Rodrigo Paz Pereira como presidente 68 de Bolivia se vio marcada por la poderosa y emotiva interpretación del Himno Nacional, que llenó la Asamblea Legislativa de patriotismo, emoción y unidad.

Ligia Portillo

08/11/2025 12:00

El Himno Nacional emociona en la transmisión de mando de Rodrigo Paz Pereira. Foto: Red Uno
Bolivia

La Asamblea Legislativa de Bolivia fue escenario de un momento que quedará grabado en la memoria colectiva del país. Este sábado, Rodrigo Paz Pereira asumió como presidente número 68 de Bolivia, una orquesta sinfónica llenó el recinto con la interpretación del Himno Nacional, en un acto que conmovió hasta las lágrimas a autoridades y asistentes .

Cada nota del himno resonó con fuerza y ​​solemnidad, llevando consigo un profundo sentimiento de unidad y patriotismo.

La música no solo marcó el inicio de la ceremonia, sino que se convirtió en el verdadero protagonista del día: su emotiva entonación recordó a todos los bolivianos el valor de la historia, la identidad y la esperanza en un futuro de cambios.

Tras esta poderosa apertura musical, la Asamblea Legislativa se llenó del eco del himno que todavía parecía vibrar en cada rincón del Palacio Legislativo.

La combinación de música, emoción y solemnidad se convirtió en la ceremonia en un acto cargado de simbolismo: el Himno Nacional, interpretado con la majestuosidad de una orquesta sinfónica, se convirtió en un puente entre la historia de Bolivia y la esperanza de su futuro, recordando que cada gobierno comienza con la fuerza de los sueños de su pueblo.

 

