Edmand Lara: “Si yo me equivoco, Rodrigo Paz está ahí para ponerme un freno”

En el primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato de Libre, Juan Pablo Velasco, preguntó a Edmand Lara (PDC) por el respaldo ciudadano que considera tener junto a su compañero de fórmula, Rodrigo Paz.

Ante la consulta, Lara defendió la fortaleza de su alianza política y el compromiso conjunto que mantienen:

“Rodrigo es mi equipo y siempre vamos a estar unidos. Los dos dijimos que nadie va a permitir que, si yo me equivoco, Rodrigo Paz está ahí para ponerme un freno”, afirmó.

También subrayó que su relación política está fundada en la confianza mutua y la transparencia:

“Rodrigo nunca va a mentir por el capitán Lara y yo tampoco. Rodrigo y yo nunca nos vamos a tapar, estamos comprometidos”, expresó.

Mire el video:

