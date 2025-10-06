TEMAS DE HOY:
Avasallamiento en Montero Robo en tienda Recatan a hombre muerto

30ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Edmand Lara: “Si yo me equivoco, Rodrigo Paz está ahí para ponerme un freno”

Durante el debate del TSE, Edmand Lara aseguró que su dupla con Rodrigo Paz se basa en la transparencia, el control mutuo y el compromiso político.

Hans Franco

05/10/2025 22:58

Foto: Lara: “Si yo me equivoco, Rodrigo Paz está ahí para ponerme un freno"
Santa Cruz

Escuchar esta nota

En el primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato de Libre, Juan Pablo Velasco, preguntó a Edmand Lara (PDC) por el respaldo ciudadano que considera tener junto a su compañero de fórmula, Rodrigo Paz.

Ante la consulta, Lara defendió la fortaleza de su alianza política y el compromiso conjunto que mantienen:

“Rodrigo es mi equipo y siempre vamos a estar unidos. Los dos dijimos que nadie va a permitir que, si yo me equivoco, Rodrigo Paz está ahí para ponerme un freno”, afirmó.

También subrayó que su relación política está fundada en la confianza mutua y la transparencia:

“Rodrigo nunca va a mentir por el capitán Lara y yo tampoco. Rodrigo y yo nunca nos vamos a tapar, estamos comprometidos”, expresó.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD