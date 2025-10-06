“Han tergiversado mis palabras”: Edmand Lara niega haber dicho que el Vicepresidente tiene más poder

Durante el debate del TSE, Lara negó haber afirmado que el Vicepresidente tiene más poder que el Presidente y acusó tergiversación.
05/10/2025 22:54
En el marco del primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, respondió a una consulta directa realizada por su contrincante Juan Pablo Velasco (Libre), respecto a una declaración que generó polémica en días previos.
Velasco cuestionó a Lara por presuntamente haber dicho que el cargo de Vicepresidente tiene más poder que el de Presidente, una afirmación que, según indicó, habría sido dirigida hacia Rodrigo Paz.
Ante la acusación, Lara fue dijo: “Yo no he dicho que tenía más poder, yo no he dicho que tenía más poder que Rodrigo, han tergiversado mis palabras”, afirmó.
El candidato explicó que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que en ningún momento sugirió que el rol del Vicepresidente sobrepase en atribuciones al Primer Mandatario.
Mire el video:
