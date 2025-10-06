“Hay corrupción en Yacimientos”: Lara promete control y garantiza abastecimiento de combustible

Durante el primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, afirmó que la crisis económica no podrá superarse mientras no se erradique la corrupción.

“Este país está golpeado por una profunda crisis porque ha habido gente que le ha robado”, declaró al intervenir en el segundo eje temático sobre políticas para enfrentar la crisis.

En cuanto al abastecimiento de combustibles, tema introducido por Velasco, Lara señaló que el subsidio se mantendrá.

“Vamos a garantizar el abastecimiento de combustibles. Hay corrupción en Yacimientos, se están robando la plata, comprando con intermediarios”, denunció.

El candidato anunció que, de llegar al cargo, ordenará auditorías en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como medida de transparencia y control.

Mira la programación en Red Uno Play