TEMAS DE HOY:
Avasallamiento en Montero Robo en tienda Recatan a hombre muerto

30ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

“Hay corrupción en Yacimientos”: Lara promete control y garantiza abastecimiento de combustible

El candidato del PDC afirmó que el país sufre pérdidas por compras con intermediarios y planteó auditorías como medida de control estatal.

Naira Menacho

05/10/2025 22:24

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante el primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edmand Lara, afirmó que la crisis económica no podrá superarse mientras no se erradique la corrupción.

“Este país está golpeado por una profunda crisis porque ha habido gente que le ha robado”, declaró al intervenir en el segundo eje temático sobre políticas para enfrentar la crisis.

En cuanto al abastecimiento de combustibles, tema introducido por Velasco, Lara señaló que el subsidio se mantendrá.

“Vamos a garantizar el abastecimiento de combustibles. Hay corrupción en Yacimientos, se están robando la plata, comprando con intermediarios”, denunció.

El candidato anunció que, de llegar al cargo, ordenará auditorías en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como medida de transparencia y control.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate vicepresidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate vicepresidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD