“Edmand Lara demostró cordura y templanza”, afirmó Rodrigo Paz

Luego del primer debate vicepresidencial rumbo al balotaje del 19 de octubre, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, valoró la participación de su compañero de fórmula, Edmand Lara.

Paz destacó la cordura y templanza con la que Lara respondió a los ataques del candidato de Libre, Juan Pablo Velasco.

“El primer paso importante es que hoy día se hayan encontrado y marcado las diferencias. Claramente representamos a las grandes mayorías y no a las minorías que desprecian al vendedor ambulante; JP lo trató de pajpaku”, manifestó.

El aspirante presidencial también resaltó la propuesta de unidad y consenso que, según dijo, Lara presentó durante el debate.

“Edmand habló de la corrupción, demostró voluntad de gobernabilidad, pero además demostró la visión de unidad de todos los bolivianos”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play