Solidaridad que abriga desde el primer día: bebés nacidos en Navidad reciben pañales Mi Bebé

Siete madres que dieron a luz el 25 de diciembre fueron sorprendidas con una dotación de pañales para cubrir los primeros 30 meses de vida de sus bebés.

Silvia Sanchez

09/01/2026 16:59

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Un gesto solidario llenó de emoción la maternidad Percy Boland. Las madres que dieron a luz el 25 de diciembre recibieron una importante dotación de pañales por parte de la empresa boliviana Mi Bebé, en un acto que busca apoyar a las familias desde el primer día de vida de sus recién nacidos.

En total, siete madres de familia fueron beneficiadas con 79 paquetes de pañales cada una, una cantidad suficiente para cubrir aproximadamente los primeros 30 meses de vida de sus bebés, es decir, toda la etapa inicial de crecimiento.

Las madres expresaron su sorpresa y gratitud por este apoyo inesperado, destacando la importancia del aporte en un momento clave para sus familias.

“Estoy muy sorprendida y agradecida con Dios y con la empresa Mi Bebé. Es una gran ayuda para nosotras y para nuestros bebés”, manifestó una de las madres beneficiadas.

Los pañales están destinados a acompañar a los niños durante su primera etapa de vida, lo que representa un alivio económico significativo para las familias, especialmente en los primeros meses de crianza.

“Es un regalo bastante grande, de mucha ayuda. Eternamente agradecida, el pañal es muy bueno para mi bebé”, expresó otra madre emocionada.

Con esta iniciativa, pañales Mi Bebé reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de los bebés bolivianos, demostrando que la solidaridad y el apoyo a las familias pueden marcar la diferencia desde el nacimiento.

