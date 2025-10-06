TEMAS DE HOY:
Avasallamiento en Montero Robo en tienda Recatan a hombre muerto

30ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Mira los mejores momentos del debate vicepresidencial entre Juan Pablo Velasco y Edmand Lara

El debate entre Juan Pablo Velasco (Libre) y Edmand Lara (PDC) dejó propuestas, cruces y llamados a la unidad rumbo a la segunda vuelta.

Naira Menacho

05/10/2025 23:51

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con gran expectativa, la población siguió el primer debate vicepresidencial rumbo a la segunda vuelta, protagonizado por Juan Pablo Velasco (Libre) y Edmand Lara (PDC). El encuentro, marcado por propuestas y fuertes intercambios, se desarrolló entre las 21:00 y 22:00 de este domingo 5 de octubre.

A continuación, los momentos más destacados del debate vicepresidencial realizado en el salón Sirionó de la Fexpocruz.


Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD