Madre e hijo serán procesados tras intentar ahorcar a un perro en Quillacollo

Dos personas —una madre y su hijo— intentaron ahorcar a un perro que permanecía en la casa de un vecino, quien lo alimentaba y cuidaba tras el rechazo de los dueños. La agresión fue registrada en video y rápidamente puesta en conocimiento de las autoridades.

Según el relato del vecino afectado, el incidente se desencadenó luego de que le pidiera al propietario que retirara al animal de su casa, debido a que el perro había matado un pollo. Sin embargo, la situación escaló cuando los acusados llegaron con una soga y llevaron al perro a un árbol con la intención de ahorcarlo.

"Hice que lo suelten y pensé que había muerto, pero reaccionó y escapó", señaló el testigo.

La Unidad de Zoonosis intervino inmediatamente tras recibir la denuncia, calificando el hecho como un intento de biocidio, un delito tipificado y penado en la legislación vigente. Según el funcionario de zoonosis, "se cuenta con las pruebas y material necesario para proceder con las sanciones correspondientes, que pueden alcanzar hasta 10 años de cárcel".

Además, la Policía de Pofoma acudió al lugar para proceder con el arresto de los acusados, quienes enfrentan cargos penales por maltrato animal.

