Niña de 12 años muere arrastrada por el río Coroico al intentar rescatar a su mascota

Un trágico hecho conmociona a la ciudad de La Paz. Una niña de 12 años perdió la vida tras ser arrastrada por el río Coroico cuando intentaba rescatar a su pato, su mascota doméstica.

Según el reporte preliminar, la menor se encontraba sola en su domicilio, ubicado cerca del río, cuando notó que su mascota se había acercado peligrosamente al caudal.

En un intento por salvarlo, la niña se aproximó demasiado a la orilla, resbaló y fue arrastrada por la corriente aproximadamente 10 kilómetros río abajo.

El cuerpo de la menor fue hallado por equipos de rescate del SAR, que trabajaron en coordinación con la Policía para ubicarla. A pesar de los esfuerzos, la menor ya no presentaba signos vitales al momento del hallazgo.

Las autoridades ahora investigan la posible responsabilidad de los padres, debido a que la niña se encontraba sola desde tempranas horas del día.

