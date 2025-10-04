VIDEO: Así fue el rescate de un jaguar herido que casi muere ahogado al cruzar un río en Brasil

Un jaguar fue rescatado por agentes del Batalhão Ambiental el miércoles en Manaos, después de intentar cruzar el río Negro y casi ahogarse. El animal estaba muy cansado y no lograba llegar a la otra orilla. Los rescatistas usaron una boya y un gancho para ayudarlo a salir del agua.

El video del rescate se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes, se ve al jaguar sin mostrar ningún tipo de agresividad hacia los agentes que intentaban llevarlo a tierra firme.

Después del rescate, el jaguar fue trasladado a una clínica veterinaria. Los médicos descubrieron que tenía unos 30 perdigones en el cuerpo, especialmente en la cabeza. Se cree que fue herido por cazadores antes de llegar al río.

Una vez estabilizado, un equipo de veterinarios, biólogos y especialistas comenzó su tratamiento. Según la diputada Joana D’arc, el objetivo es curarlo por completo y, si es posible, devolverlo a la naturaleza.

