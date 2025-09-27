Triple femicidio en Argentina: emiten alerta roja contra cómplice del narco investigado

En el avance de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela, Argentina, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional de la mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El sospechoso fue identificado como Matías Agustín Ozorio, de 28 años, y es cercano al líder de la organización delictiva que habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen.

La Interpol emitió una alerta roja sobre la búsqueda de Ozorio. De acuerdo con el medio TN, el hombre tiene un domicilio registrado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Después del hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la detención de cuatro sospechosos, los investigadores avanzan en esclarecer los roles de las personas que participaron en los asesinatos o que estuvieron vinculadas de alguna forma.

Ordenan la captura internacional de la mano derecha de "Pequeño J". Foto: Interpol / TN.

Según consta en la investigación realizada hasta el momento, “Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela -que ya están detenidos junto a otra pareja- que “ordenen todo” para completar el crimen. Esto es, hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.

Este jueves hubo un allanamiento del búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.

La hipótesis del fiscal es que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes. En ese sentido, se sospecha que Brenda, Morena y Lara fueron “el vehículo de un mensaje” para alguien de su propia banda que habría intentado robarle y traicionarlo. Esa persona habría visto la transmisión en vivo del crimen.

Las fotos de identificación de Matías Agustín Ozorio. Foto: Interpol.

¿Quiénes son los cuatro detenidos?

Son dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado. Fueron identificados como Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18. La primera detención ocurrió en la casa de Florencia Varela, donde la policía encontró los cuerpos. Allí, Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen. Horas más tarde, González Guerrero y Villanueva Silva, quienes serían los dueños de la propiedad, fue detenida en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

Los cuatro están imputados por homicidio agravado y están alojados en el penal, donde permanecerán bajo prisión preventiva.

Los cuatro detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: NA.

