“Sueña como si fueras a vivir para siempre”, era el tatuaje de una de las víctimas del triple crimen

Los forenses que atendieron el caso quedaron profundamente conmovidos al identificar el cuerpo de la quinceañera Lara Gutiérrez gracias a un tatuaje que llevaba en el brazo. La adolescente fue hallada sin vida junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi, tras haber sido engañadas para asistir a una fiesta en Florencio Varela, Argentina.

El tatuaje —una frase escrita en letras cursivas— decía: “Sueña como si fueras a vivir para siempre”. Aquella inscripción, cargada de significado, permitió confirmar la identidad de Lara y se convirtió en uno de los detalles más desgarradores del caso.

Su hermana, Agostina Gutiérrez, recordó en redes sociales que la adolescente se hizo ese tatuaje como regalo por sus 15 años. “Quería tener algo que la acompañara siempre, algo que la representara”, escribió. Agostina también pidió que el recuerdo de su hermana trascienda la tragedia: “Quiero que todos sepan quién era ella, no solo una víctima”.

Lara, junto con sus dos amigas de 20 años, había sido reportada como desaparecida. Días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en un pozo parcialmente cubierto. Según trascendió, un hombre que había alquilado una bocina grande fue citado nuevamente al lugar y le ofrecieron dinero para remover la tierra, lo que permitió descubrir el crimen.

Las pericias revelaron que Lara murió por un shock hipovolémico, provocado por tres puñaladas principales y múltiples cortes con armas filosas. Una de las heridas alcanzó la arteria carótida, causando una hemorragia masiva que le arrebató la vida.

El caso ha causado conmoción en Argentina y en toda la región.

