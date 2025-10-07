VIDEO: Sicarios acribillan al cantante Franco Danós dentro de una barbería en Perú

Un brutal asesinato conmocionó al Callao, Perú, la noche del 26 de septiembre de 2025, pero recientemente se divulgó el video de este crimen. Se trata de Franco Danós, cantante urbano de 20 años conocido por su trabajo en el género Malianteo, fue acribillado dentro de la barbería Olivos, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Sáenz Peña.

Según testigos, la víctima mantuvo una discusión de aproximadamente diez minutos con un hombre, quien se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros sujetos armados. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los atacantes ingresaron al local, abrieron fuego contra Danós y huyeron rápidamente en una camioneta azul.

El ataque dejó al menos 12 impactos de bala en el cantante, que falleció en el acto, y una niña de 6 años, identificada como su hermana, resultó herida en el brazo. Un amigo de la víctima cargó a la menor y solicitó ayuda para trasladarla al hospital Alcides Carrión, donde continúa recibiendo atención médica.

Las imágenes registradas desde los exteriores muestran la rapidez y violencia con la que los sicarios cometieron el crimen. Los peritos de criminalística encontraron al menos doce casquillos en la escena. La barbería permanece clausurada mientras los investigadores recogen pruebas y relevan huellas para identificar a los responsables.

Horas antes de su muerte, Danós había publicado en redes sociales su alejamiento de un proyecto musical por supuestos problemas de profesionalismo. Entre sus pertenencias se halló un muñeco de Chucky, símbolo que el artista utilizaba en sus presentaciones y redes sociales.

El joven cantante había consolidado una presencia importante en la música urbana local, convirtiéndose en un referente para su comunidad. En una entrevista reciente para Métrica Latina en YouTube, habló sobre el impacto de la muerte de su padre cuando era niño, y cómo esto lo llevó a enfocarse en la música como un camino para alejarse de la violencia que rodeaba su entorno. “Yo no quiero saber nada de los problemas. Yo estoy en la música ahorita”, afirmó.

Su deceso se suma a una preocupante lista de músicos asesinados en Perú en 2025, siendo ya cuatro los casos registrados este año. Las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado al entorno artístico o a disputas previas, y mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del ataque.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play