¡Atención pasajeros! Demoras en los viajes desde Cochabamba hacia Santa Cruz y Oruro

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó el inicio de trabajos en las principales rutas desde Cochabamba hacia el oriente y occidente del país, lo que generará demoras en los viajes, aunque no se suspenderán las salidas desde la terminal de buses.

Desde este martes, los trabajos en la carretera al oriente se realizarán de 10:00 a 16:30, con lapsos de descanso, y se prolongarán hasta el 9 de octubre. Esto provocará retrasos en el tránsito de los buses con destino al departamento de Santa Cruz.

Por otro lado, la carretera hacia el occidente, específicamente rumbo a Oruro, también tendrá cortes programados de 9:00 a 16:30, hasta el 11 de octubre, lo que generará demoras similares en los viajes hacia esa región.

Desde la terminal de buses de Cochabamba se informó que, aunque las salidas continuarán según el horario normal, los pasajeros deben considerar el tiempo extra que podrían tomar los viajes debido a los trabajos en las rutas.

Mira la programación en Red Uno Play