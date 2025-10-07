La jornada electoral en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) fue interrumpida este lunes, generando enfrentamientos y bloqueos en el campus universitario de Quillacollo. Estudiantes usan ramas y troncos para impedir el ingreso a la facultad, mientras denunciaban la inhabilitación de dos frentes de docentes y alumnos.

“Hicieron lo imposible para inhabilitarlos. No queremos que se lleven a cabo las elecciones”, manifestó una estudiante, visiblemente afectada por la situación.

La tensión crece entre los estudiantes que intentan retirar los troncos y quienes mantienen la medida de presión. En medio del conflicto, el decano de la Facultad se encuentra en el lugar tratando de evitar agresiones.

"¡En vigilia!": Estudiantes bloquean la Facultad de Veterinaria y detienen elecciones en la UMSS. Foto: Fernando Aguilar

“Si hubiera habido alguna irregularidad del Comité Electoral, se podría presentar ante las instancias correspondientes. La idea es dialogar con los estudiantes”, indicó el decano, mientras los gritos de los jóvenes se escuchaban en los alrededores.

Personal policial permanece en los exteriores de la facultad para prevenir excesos, mientras los estudiantes mantienen una vigilia en el lugar. Por ahora, el acceso a la Facultad de Veterinaria sigue bloqueado y la incertidumbre crece entre la comunidad universitaria.

