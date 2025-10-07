El Ministerio de Educación anunció que, a partir de este lunes 13 de octubre, el Bono Juancito Pinto, de Bs 200 para estudiantes del sistema educativo público y de convenio, solo se entregará a quienes presenten el carnet de vacunación contra el sarampión. El pago se extenderá hasta el 29 de noviembre, pero aún se espera la publicación del cronograma oficial.

Este nuevo requisito se suma a los documentos que ya eran exigidos: la cédula de identidad del padre, madre o tutor y la fotocopia simple del alumno. La medida responde a la emergencia sanitaria y busca asegurar que todos los estudiantes estén protegidos contra el sarampión, según explicaron las autoridades.

“Para aquellos padres que aún no cuenten con el carnet de vacunación, pueden acudir a los centros médicos o actualizar el documento en la página del Ministerio de Salud”, indicó Max Enríquez, Viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica.

¡Sin vacuna, no hay bono! Carnet de vacunación es requisito obligatorio para cobrar el Bono 'Juancito Pinto'. Foto: Red Uno

El ministro de Educación, Omar Veliz, detalló que se está realizando un cruce de datos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para verificar la vacunación de los estudiantes. Aquellos que no figuren en la base de datos deberán presentar el carnet físicamente al momento de cobrar el bono.

“Se está trabajando en la compatibilización de la información con el Banco Unión. Los estudiantes que recién se inmunicen y no alcancen a actualizar sus datos deberán presentar su carnet de vacunación a través de sus tutores”, explicó Veliz.

El cronograma de pago se anunciará próximamente y se realizará según el último dígito de la cédula del padre, madre o tutor. Las autoridades llaman a los padres a no dejar pasar esta oportunidad y asegurar la inmunización de sus hijos, ya que sin carnet no se podrá cobrar el beneficio.

