“Les apuntaron a la cabeza para robarles”: brutal asalto en el barrio España de Santa Cruz (Video)

Un violento asalto a mano armada fue registrado en video por la zona sur de Santa Cruz, específicamente en el barrio España, a una cuadra del colegio María de Matías. En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa el momento en que un vehículo se detiene repentinamente y desciende un individuo armado, este amenaza a una pareja que caminaba por el lugar.

El asaltante encañona al hombre apuntándole con una pistola en la sien, mientras su cómplice baja del vehículo para arrebatarles sus pertenencias. Los delincuentes, ambos con gorras negras, short oscuro y poleras verde y azul; actuaron con total violencia antes de escapar a bordo de la vagoneta.

Las víctimas intentaron seguirlos, gritando y pidiendo auxilio, pero los asaltantes lograron darse a la fuga. Vecinos de la zona exigen mayor patrullaje y piden difundir las imágenes para que la Policía pueda identificarlos y dar con su paradero.

“Compartan, por favor, para que la Policía los encuentre”, expresaron los denunciantes en redes sociales, alarmados por la creciente inseguridad en el sector.

