Un grupo de 12 delincuentes protagonizó un impactante asalto en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, portando machetes y cuchillos para intimidar a sus víctimas.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos y fue captado por cámaras de seguridad, así como por testigos que presenciaron la violenta escena.

Las víctimas fueron una mujer, su sobrina y un bebé de apenas tres meses, quienes fueron reducidos con amenazas y agresiones mientras los delincuentes exigían dinero y objetos de valor.

Bajo presión, la mujer entregó 8.000 bolivianos, joyas y varios teléfonos celulares.

Las imágenes muestran a los asaltantes saliendo rápidamente del lugar y huyendo en dos vehículos, que también quedaron registrados en video.

El hecho ha causado alarma entre los vecinos del barrio, quienes piden mayor seguridad y presencia policial, ante el temor de que se repitan hechos similares.

