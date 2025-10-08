TEMAS DE HOY:
Policial

Terror en el Plan 3000: Delincuentes armados irrumpen una vivienda y asaltan a una mujer con su bebé

Una mujer y su bebé de tres meses vivieron minutos de terror cuando un grupo armado ingresó a su casa. Los vecinos piden más seguridad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/10/2025 22:34

Santa Cruz, Bolivia

Un grupo de 12 delincuentes protagonizó un impactante asalto en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz, portando machetes y cuchillos para intimidar a sus víctimas.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos y fue captado por cámaras de seguridad, así como por testigos que presenciaron la violenta escena.

Las víctimas fueron una mujer, su sobrina y un bebé de apenas tres meses, quienes fueron reducidos con amenazas y agresiones mientras los delincuentes exigían dinero y objetos de valor.

Bajo presión, la mujer entregó 8.000 bolivianos, joyas y varios teléfonos celulares.

Las imágenes muestran a los asaltantes saliendo rápidamente del lugar y huyendo en dos vehículos, que también quedaron registrados en video. 

El hecho ha causado alarma entre los vecinos del barrio, quienes piden mayor seguridad y presencia policial, ante el temor de que se repitan hechos similares.

 

