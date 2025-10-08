“Lo dejaron tirado”: joven que cayó de un micro en un asalto lucha por su vida

Un joven estudiante y vendedor de ropa se debate entre la vida y la muerte tras caer de un micro durante un asalto ocurrido en la zona del mercado antiguo Los Pozos, en Santa Cruz.

El hecho tuvo lugar el pasado 3 de octubre, cuando un delincuente abordó el vehículo para robar a los pasajeros. En medio del forcejeo, el joven cayó del micro y sufrió un grave golpe en la cabeza.

Según el testimonio de su padre, el micro arrancó mientras el joven intentaba defenderse, lo que provocó su caída.

"Y si el micro no arranca, tal vez no estaríamos ahorita en esta situación", declaró el padre con impotencia. El estado de salud del afectado es crítico y ya se acumulan más de 40.000 bolivianos en gastos médicos.

Los familiares denuncian que, tras el incidente, la víctima fue trasladada a una clínica pero no recibió la atención adecuada debido a que la Policía de Tránsito se habría negado a recibir la denuncia. Esta negativa impidió activar de inmediato el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), dejando los costos médicos en manos de la familia.

“La policía me dice: ‘Ya escuchamos la versión del chofer, esto no corresponde aquí’. Pero si se ha caído de un micro, ¿cómo no va a corresponder?”, cuestionó el padre del joven.

El conductor del micro también es señalado por omisión de auxilio. Según la denuncia, se desentendió del hecho y se negó a colaborar, argumentando que “solo era el chofer”.

Paralelamente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tomó el caso para investigar el asalto. Se busca identificar y capturar al autor del robo, quien habría provocado indirectamente la caída del joven.

La familia del afectado pide a la población apoyo jurídico y económico, ya que el joven continúa en estado crítico sin mostrar mejoría. “Solos no podemos”, expresó su padre. Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al 751 27 098.

