Video: Así fue el fatal accidente en la avenida Villazón, el conductor perdió la vida

Un aparatoso accidente de tránsito se registró cerca de las 11:00 de la mañana de este lunes en el kilómetro 4 de la avenida Villazón, donde un automóvil colisionó violentamente contra la parte trasera de un camión de carga.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo pequeño quedó prácticamente destruido en su parte frontal, mientras que su conductor en primera instancia resultó gravemente herido y tuvo que ser auxiliado por transeúntes y personal de emergencia que llegó minutos después al lugar, lamentablemente perdió la vida.

Violento choque en la avenida Villazón deja un herido y un vehículo destrozado (Video). Foto: Red Uno

Testigos relataron que el automóvil se desplazaba a alta velocidad cuando, por razones aún bajo investigación, no logró frenar a tiempo e impactó directamente contra el camión. El hecho ocasionó un intenso embotellamiento en la zona, mientras la Policía y la Unidad de Tránsito trabajaban para despejar la vía y recoger evidencias del accidente.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro, aunque no se descarta que el exceso de velocidad y la falta de precaución hayan sido factores determinantes.

