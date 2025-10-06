VIDEO: Sacerdote italiano causa revuelo por combinar fe y fitness en redes sociales

Un joven sacerdote italiano ha generado controversia dentro de la Iglesia católica luego de ser reprendido por sus superiores debido a su inusual forma de evangelizar, predicar mientras entrena en el gimnasio.

Se trata del padre Alberto Ravagnani, de 32 años, quien se ha convertido en un fenómeno en redes sociales con más de 276.000 seguidores en Instagram y 160.000 suscriptores en YouTube. En su canal, bautizado como “Un Prete in Palestra” (“Un sacerdote en el gimnasio”), comparte rutinas de ejercicio, consejos de vida y reflexiones espirituales, siempre vistiendo ropa deportiva.

El sacerdote, párroco de la iglesia San Gottardo al Corso en Milán, explica que su objetivo es acercar la fe a los jóvenes a través de un lenguaje moderno y accesible. “¡Rezar no es suficiente, chicos! Necesitan ser santos, pero también saludables. Los suplementos me ayudan a mantenerme fuerte y a cumplir mi misión”, afirma en uno de sus videos más vistos.

Su popularidad creció durante la pandemia, cuando sus mensajes optimistas y cercanos inspiraron a miles de fieles. Con el tiempo, incluso una empresa de suplementos vitamínicos decidió patrocinar sus contenidos, lo que terminó por encender las alarmas dentro de la jerarquía eclesiástica.

El arzobispo de Milán, Mario Delpini, expresó que la conducta del padre Ravagnani “no es apropiada”, recordándole que la misión sacerdotal debe mantenerse separada de los intereses comerciales. Aunque reconocieron su esfuerzo por conectar con las nuevas generaciones, le pidieron abandonar la ropa deportiva y retomar el alzacuello.

Algunos fieles también se mostraron críticos. Uno de ellos comentó en redes: “Presumir de músculos significa que el mundo te ha corrompido”.

Pese a las críticas, Ravagnani no está solo. Cada vez más sacerdotes fotogénicos y carismáticos están utilizando plataformas como Instagram, TikTok y Facebook para compartir el Evangelio, atraer a los jóvenes y revitalizar la participación en la misa dominical.

Entre el púlpito y las pesas, el padre Ravagnani parece decidido a demostrar que la fe también puede tener cuerpo y energía, aunque su estilo siga desatando debates en los pasillos del Vaticano.

Mira la programación en Red Uno Play