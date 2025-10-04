La influencer, Albertina Sacaca, ha sido protagonista de una producción especial publicada por Vogue México y Latinoamérica, consolidándose como una de las voces indígenas más influyentes del mundo hispanohablante.

La nota incluye dos reportajes: uno que celebra a destacadas personalidades bolivianas y otro en el que Albertina es la modelo principal de la firma nacional Juan de La Paz, bajo la dirección creativa de Juan Carlos Pereira. Este trabajo forma parte de un proyecto documental y reality–vlog dirigido por Haniel Dueri y fotografiado por Valentina Luizaga, que acompaña a Albertina en su proceso de adaptación al mundo del modelaje internacional.

La influencer compartió su emoción en sus redes sociales con estas palabras: “No puedo creerlo... salí en VOGUE”. Una de las revistas más importantes del mundo contó mi historia, la de una mujer indígena que sigue soñando, que ama sus raíces y que trabaja cada día por mostrar con orgullo quiénes somos.

Por abrir este espacio donde la moda, el arte y la cultura ancestral se encuentran. Esta producción fue realizada junto a la marca @juandelapazofficial, la fotógrafa @valentinaluizaga y el productor @hanielo_. Un homenaje a nuestras manos tejedoras, a nuestras raíces y al brillo de la mujer indígena contemporánea."

La producción se llevó a cabo en el Hotel Parador Santa María la Real, en Sucre, Bolivia, y contó con la dirección y producción ejecutiva de Haniel Dueri, la fotografía de Valentina Luizaga y el diseño y dirección de arte de Juan Carlos Pereira. Además, participaron reconocidos profesionales como Karla Martínez de Salas, Ramón Barreto, Valeria Collado y Atenea Morales.

Las notas ya están disponibles en la página oficial de Vogue México y Latinoamérica, así como en las redes sociales de Albertina Sacaca (@albertinasacaca1) y Haniel Dueri (@hanielo__).

