De Bolivia al mundo: Albertina Sacaca debuta en Vogue

04/10/2025 11:43
Marcando un hito para la moda boliviana, Albertina Sacaca, una de las voces indígenas más influyentes del mundo hispanohablante, hoy protagoniza una producción publicada por Vogue México y Latinoamérica.
La influencer forma parte de dos notas especiales: una que celebra a destacadas personalidades bolivianas, y otra donde encarna a la modelo principal de la firma Juan de La Paz, bajo la dirección creativa de Juan Carlos Pereira.
Estas publicaciones surgen como resultado del proyecto documental y reality–vlog dirigido por Haniel Dueri y fotografiado por Valentina Luizaga, una propuesta que impulsa a Albertina Sacaca en su proceso de adaptación como influencer al mundo del modelaje internacional.
Las notas de Vogue ya se encuentran disponibles en la página oficial de Vogue México y Latinoamérica, así como en las redes sociales de Albertina Sacaca (@albertinasacaca1) y Haniel Dueri (@hanielo__)
