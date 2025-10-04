[VIDEO] Con solo 8.4 cm, abuelito rompe récord Guinness pedaleando la bici más pequeña del mundo

En un curioso y admirable desafío a las leyes del equilibrio, un abuelito ruso ha conquistado el Récord Guinness al montar una bicicleta completamente funcional de tan solo 8.4 centímetros. Se trata de Sergey Dashevsky, un inventor aficionado que desde hace más de una década ha dedicado tiempo y creatividad a la construcción de bicicletas en miniatura.

La historia comenzó en 2008, cuando Dashevsky diseñó su primera “mini bici” de 24 centímetros. Sin embargo, su espíritu perfeccionista lo llevó a reducir aún más las dimensiones. Fue en 2019 cuando logró crear un modelo de tan solo 8.4 centímetros de largo, un reto que, según sus propios seguidores, parecía imposible de dominar.

Abuelo rompe récord Guinness al pedalear la bici más pequeña del mundo. FOTO: Tomada de internet.

Tras meses de práctica y caídas, el abuelo consiguió montar el diminuto vehículo con sorprendente estabilidad. Su hazaña fue documentada en video y reconocida oficialmente por el Libro Guinness de los Récords, que le otorgó el título de “la bicicleta funcional más pequeña del mundo jamás montada”.

Lejos de ser un triunfo pasajero, Sergey ha mantenido vigente su récord durante varios años, enviando actualizaciones en video que confirman que aún pedalea su miniatura con la misma destreza. Su caso se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios lo celebran como un ejemplo de ingenio, perseverancia y diversión sin importar la edad.

Por ahora, Dashevsky no ha revelado si planea fabricar un modelo aún más pequeño ni si existe algún competidor dispuesto a desafiarlo. Lo cierto es que, entre risas y asombro, este entrañable abuelito ha dejado una huella imborrable en la historia de los récords más curiosos del mundo.

A continuación, el video:

