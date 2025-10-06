¡Actos bochornosos! Fiesta en una casa generó caos y la intervención de la Intendencia de Cochabamba

Vecinos del km 3 ½ de la avenida Capitán Víctor Ustariz, en Cochabamba, denunciaron fuertes molestias debido a una fiesta realizada en un domicilio del pasaje M. Curie. Según los testimonios, los asistentes generaron ruido excesivo, peleas y hasta actos bochornosos, como orinar en la acera, lo que provocó indignación entre los residentes de la zona. Además, el congestionamiento vehicular complicó el tránsito en el sector.

Personal de la Intendencia llegó al lugar para intervenir, pero no pudo ingresar debido a que se trataba de una propiedad privada. "Se notificó a los responsables por el volumen alto, aunque la competencia en estos casos corresponde a la Dirección de Medio Ambiente", señalaron desde la Intendencia y Seguridad Ciudadana.

Una de las encargadas de la fiesta indicó que se trataba de un evento particular. El intendente recomendó reducir el volumen de la música para permitir que los vecinos descansaran, y posteriormente el personal de la Intendencia se retiró.

Este operativo forma parte de los informes nocturnos realizados por la Intendencia sobre denuncias de ruidos molestos y otras irregularidades en domicilios particulares durante la noche y la madrugada.

