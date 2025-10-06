TEMAS DE HOY:
Concierto actos bochornosos Avasallamiento

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Actos bochornosos! Fiesta en una casa generó caos y la intervención de la Intendencia de Cochabamba

Vecinos denuncian fiestas recurrentes en un domicilio que generan ruidos, peleas y actos indecorosos en plena vía pública.

Ligia Portillo

06/10/2025 11:05

¡Actos bochornosos! Fiestas en una casa generan caos en la avenida Capitán Víctor Ustariz. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos del km 3 ½ de la avenida Capitán Víctor Ustariz, en Cochabamba, denunciaron fuertes molestias debido a una fiesta realizada en un domicilio del pasaje M. Curie. Según los testimonios, los asistentes generaron ruido excesivo, peleas y hasta actos bochornosos, como orinar en la acera, lo que provocó indignación entre los residentes de la zona. Además, el congestionamiento vehicular complicó el tránsito en el sector.

Personal de la Intendencia llegó al lugar para intervenir, pero no pudo ingresar debido a que se trataba de una propiedad privada. "Se notificó a los responsables por el volumen alto, aunque la competencia en estos casos corresponde a la Dirección de Medio Ambiente", señalaron desde la Intendencia y Seguridad Ciudadana.

Una de las encargadas de la fiesta indicó que se trataba de un evento particular. El intendente recomendó reducir el volumen de la música para permitir que los vecinos descansaran, y posteriormente el personal de la Intendencia se retiró.

Este operativo forma parte de los informes nocturnos realizados por la Intendencia sobre denuncias de ruidos molestos y otras irregularidades en domicilios particulares durante la noche y la madrugada.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD