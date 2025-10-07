Un hecho que conmociona a la ciudad de Santa Cruz ocurrió este martes en el barrio San Juan de la Villa Primero de Mayo, donde un bebé recién nacido fue abandonado en una cancha deportiva.

El pequeño fue encontrado por Edwin Ruddy, un joven que trotaba junto a sus perros. “Estaba trotando y justamente lo encontré entremedio de una grada. Mis perros lo vieron primero. Lo abrí, estaba respirando, todavía tenía su cordoncito. Llamé a mi mamá para que avise a la Policía. Da mucha rabia ver algo así, más con el frío que hace. Es una gran irresponsabilidad”, relató conmovido el joven.

El bebé, un varoncito, estaba envuelto en una manta y con un chupón, y fue trasladado de inmediato por efectivos policiales a un centro de salud, donde los médicos confirmaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la EPI 5 llegó al lugar para realizar el levantamiento de evidencias y abrir una investigación. “Estamos haciendo el registro del lugar del hecho para colectar cualquier indicio que nos ayude a identificar a la madre. Agradecemos al vecino que dio aviso, realmente salvó una vida. Es lamentable ver cómo hay madres desnaturalizadas que abandonan así a sus hijos”, manifestó el suboficial Gutiérrez de la Felcc.

Asimismo, se informó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ya fue notificada y asumirá la tutela temporal del bebé mientras avancen las investigaciones.

La Policía continúa indagando para dar con los responsables de este acto de abandono, que ha generado indignación en la población cruceña.

