¡Los atraparon! Seis delincuentes fueron capturados tras atracar a transeúntes (Video)

La urbanización España, en la zona sur de Santa Cruz, fue escenario de un violento asalto registrado en video, donde una pareja que caminaba tranquilamente fue interceptada por dos delincuentes armados. Uno de los atacantes apuntó con un arma a un hombre, mientras su cómplice lo acorralaba para arrebatarle sus pertenencias.

Ambos delincuentes se cubrían el rostro con gorras y utilizaban ropa deportiva, incluyendo una polera con el número 10 en la espalda. Tras el robo, huyeron rápidamente en un vehículo que aparentemente no tenía placa de control. El ataque generó alarma entre vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de este vehículo en la zona y pidieron extremar precauciones.

En las últimas horas, grupos de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron la aprehensión de seis peligrosos delincuentes que operaban en la capital cruceña. Entre ellos, cinco varones y una mujer, quienes se dedicaban al asalto violento de transeúntes utilizando armas de fuego y vehículos para escapar.

La Policía ha relacionado a estos sujetos con al menos dos hechos recientes: el asalto en la urbanización España registrado el 4 de octubre y otro incidente en la avenida Mutualista, donde interceptaron a un transeúnte armado para quitarle sus pertenencias. El vehículo utilizado en los atracos ya se encuentra secuestrado en dependencias policiales.

De manera extraoficial, se informa que dos de los seis aprehendidos podrían ser efectivos policiales, dato que será confirmado en las próximas horas por el director de la Felcc y el Ministerio Público.

Se prevé que hoy, alrededor de las 11:00 de la mañana, los detenidos sean presentados en dependencias policiales para que la población pueda identificarlos y ampliar denuncias en caso de haber sido víctimas de estos delincuentes. La imputación formal será bajo los delitos de robo agravado y asociación delictuosa.

