Internacional

VIDEO: ¡Trágico! Así se estrelló un helicóptero médico contra el pavimento en California

Imágenes muestran el momento en que la aeronave se estrelló sobre la autopista de Sacramento.

Ligia Portillo

07/10/2025 8:59

VIDEO: ¡Trágico! Así se estrelló un helicóptero médico contra el pavimento en California. Foto: RR.SS.
EE.UU.

Un helicóptero del equipo de emergencia médica REACH Air Medical Services sufrió un accidente la noche del lunes 6 de octubre en la autopista de Sacramento, California (EE.UU.), tras una falla técnica que provocó que la aeronave se estrellara directamente contra el pavimento. El impacto dejó a tres personas gravemente heridas, quienes son atendidas por paramédicos en estado crítico.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 50 de la autopista. La aeronave transportaba únicamente a su tripulación: un piloto, una enfermera y un paramédico. Según reportes del Departamento de Bomberos de Sacramento y la Administración Federal de Aviación (FAA), no había pacientes a bordo.

Videos captados por usuarios que circulaban por la carretera muestran cómo el helicóptero realiza volteretas en el aire antes de estrellarse contra el pavimento, dejando escenas de pánico y conmoción entre los testigos.

El monitor de vuelos Flightradar24 registró que la aeronave despegó desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California, con rumbo al norte. Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de la falla técnica que provocó el accidente.

El incidente generó filas kilométricas en la autopista mientras los equipos de emergencia trabajan para asegurar la zona y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

