El municipio de Sacaba se declara en emergencia y procede al retiro de 70 funcionarios

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba declaró emergencia financiera tras una drástica reducción en el desembolso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por parte del Gobierno Central, situación que, según el comunicado oficial, compromete gravemente la capacidad operativa de la institución.

La alcaldía informó que la reducción de recursos pone en riesgo la continuidad de proyectos de inversión pública, programas sociales y la prestación de servicios esenciales a la población. Ante este panorama, la administración municipal decidió aplicar medidas de austeridad inmediatas, entre ellas la reducción de personal, que afectó a 70 servidores públicos.

“Nos encontramos en un déficit financiero debido a que existen pagos recurrentes pendientes, como el alimento complementario escolar, equipamiento a unidades educativas, personal médico, seguridad ciudadana y el bono para personas con discapacidad”, detalla el documento.

El comunicado también señala que el municipio gestionó ante el Gobierno Central y el Ministerio de Economía soluciones que permitan compensar los recortes del IDH, sin resultados positivos hasta el momento.

- Como parte del plan de austeridad, la Alcaldía dispuso:

- Priorización de proyectos y servicios esenciales, según la disponibilidad real de recursos.

- Suspensión de nuevos compromisos contractuales que generen gastos no programados.

- Ajuste y reprogramación de presupuestos para priorizar pagos en salud y educación.

- Reducción de personal.

La Alcaldía aseguró que mantendrá informada a la población sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económica.

Comunicado del municipio de Sacaba.

