Un operativo conjunto de la Alcaldía de Cochabamba, Seguridad Ciudadana, Zoonosis, EMSA y la Defensoría del Pueblo intervino esta mañana en la colina de San Sebastián para desalojar a personas en situación de calle que ocupaban el sector de manera permanente, generando riesgos de inseguridad y problemas sanitarios.

En el lugar se encontraron armas punzocortantes, alcohol y diversos implementos que representan un peligro para los vecinos. Durante el operativo, 24 personas fueron trasladadas a dependencias policiales, incluyendo dos menores de edad y una mujer embarazada, quienes recibieron atención psicológica y médica correspondiente.

El jefe de Seguridad Ciudadana informó que la intervención responde a solicitudes vecinales de la OTB San Antonio, que busca recuperar espacios públicos y reducir la inseguridad. Además, se encontró una gran cantidad de basura acumulada durante meses, incluyendo colchones, frazadas, ropa y otros objetos que, en muchos casos, podrían ser artículos robados.

EMSA llegó al lugar para iniciar la limpieza integral de la zona, mientras Zoonosis procedió a la atención y traslado de siete perros encontrados en el área. Los vecinos señalaron que, además de la basura, la presencia de animales agresivos ha sido un problema constante.

“Pedimos que estas acciones sean recurrentes y que se active de manera permanente el albergue de Playa Ancha para estas personas”, manifestó un representante vecinal. El operativo se realiza bajo la coordinación de la Alcaldía y forma parte de un plan de recuperación de espacios públicos en toda la ciudad.

Desalojan la colina de San Sebastián: hallan armas punzocortantes y gran cantidad de basura. Foto: Percy Rivera

Las autoridades insistieron en la importancia de que los vecinos realicen denuncias formales ante hechos de inseguridad para que los procesos tengan continuidad y se evite que las personas desalojadas regresen a delinquir en la zona.

