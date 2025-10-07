TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Dos adolescentes murieron al practicar “subway surfing” en una estación del metro de Brooklyn

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a las adolescentes sobre el techo de un tren mientras avanza por el tramo elevado del metro neoyorquino.

Ligia Portillo

07/10/2025 11:59

VIDEO: Dos adolescentes murieron al practicar “subway surfing” en una estación del metro de Brooklyn. Foto: Imagen referencial Pixabay/Captura de pantalla
Dos adolescentes de 15 y 13 años fueron encontradas sin vida cerca de la estación Marcy Ave/Broadway, en Williamsburg, Brooklyn. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que ambas participaban en un reto viral conocido como “subway surfing”, que consiste en subirse al techo de los trenes en movimiento.

De acuerdo con las autoridades, las menores ingresaron de forma clandestina a las instalaciones del metro y se subieron sobre uno de los convoyes en marcha. Minutos después, fueron halladas muertas sobre las vías cercanas a la estación.

Demetrius Crichlow, director de la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, calificó el hecho como una tragedia y advirtió sobre el peligro de este tipo de retos en redes sociales. “Es desgarrador que dos jóvenes hayan perdido la vida porque pensaron que viajar fuera de un tren subterráneo era un juego aceptable”, lamentó.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a las adolescentes sobre el techo de un tren mientras avanza por el tramo elevado del metro neoyorquino. Poco después, policías fueron vistos retirando bolsas negras y una patineta del lugar, correspondientes a las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la causa exacta de la muerte, aunque se presume que las jóvenes habrían caído o sufrido una descarga eléctrica durante la peligrosa maniobra.

Imágenes sensibles:

 

