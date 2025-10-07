¡Provocó una explosión! Un hombre confundió una subestación eléctrica con un baño portátil (Video)

El incidente ocurrió mientras un hombre estaba ebrio; cayó inconsciente y fue rescatado en estado crítico por la Policía Militar y equipos de emergencia.
07/10/2025 11:42
Un insólito accidente eléctrico ocurrió en Brasil cuando un hombre, en estado de ebriedad, ingresó a una subestación eléctrica creyendo que se trataba de un baño portátil.
La confusión provocó que sufriera una fuerte descarga eléctrica, que a su vez generó una fuerte explosión en el lugar.
Tras el impacto, la víctima cayó inconsciente de inmediato. Equipos de emergencia y la Policía Militar acudieron al sitio y lo rescataron en estado crítico, trasladándolo a un centro médico para recibir atención urgente.
Las autoridades advierten sobre los peligros de acercarse a instalaciones eléctricas y recalcan la importancia de mantener estas áreas debidamente señalizadas y protegidas.
Imágenes sensibles:
