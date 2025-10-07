TEMAS DE HOY:
explosión en surtidor Denuncian maltrato Palmasola

22ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Provocó una explosión! Un hombre confundió una subestación eléctrica con un baño portátil (Video)

El incidente ocurrió mientras un hombre estaba ebrio; cayó inconsciente y fue rescatado en estado crítico por la Policía Militar y equipos de emergencia.

Ligia Portillo

07/10/2025 11:42

¡Provocó una explosión! Un hombre confundió una subestación eléctrica con un baño portátil (Video). Foto: Captura de pantalla
Brasil

Escuchar esta nota

Un insólito accidente eléctrico ocurrió en Brasil cuando un hombre, en estado de ebriedad, ingresó a una subestación eléctrica creyendo que se trataba de un baño portátil.

La confusión provocó que sufriera una fuerte descarga eléctrica, que a su vez generó una fuerte explosión en el lugar.

Tras el impacto, la víctima cayó inconsciente de inmediato. Equipos de emergencia y la Policía Militar acudieron al sitio y lo rescataron en estado crítico, trasladándolo a un centro médico para recibir atención urgente.

Las autoridades advierten sobre los peligros de acercarse a instalaciones eléctricas y recalcan la importancia de mantener estas áreas debidamente señalizadas y protegidas.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD