Expertos revelan por qué explotó el cilindro de gas en un surtidor; hubo fallas en el recipiente ‘artesanal’

Durante el fin de semana, un cilindro de gas vehicular explotó dentro de la estación de servicio ubicada en la zona sur de Cochabamba, dejando un saldo de cinco personas heridas, entre ellas tres menores de 4, 5 y 11 años. Las imágenes y videos de cámaras de vigilancia difundidos muestran el momento exacto; el vehículo realiza la carga, ingresan otros dos motorizados y, de repente, el cilindro estalla formando una nube de humo y una fuerte deflagración que alcanzó a los autos que estaban en la cola.

Según el reporte preliminar, las víctimas presentan, además de cortes por vidrios, problemas auditivos debido al fuerte estruendo. Los menores fueron derivados de inmediato al Centro de Salud Pediátrico Albina Patiño, tras ser atendidos por personal de Bomberos.

La investigación del caso está a cargo de la Unidad de Tránsito, Bomberos y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Equipo especializado trabaja en el sitio para levantar evidencias y verificar los restos del cilindro, que quedó totalmente destruido y a varios metros del vehículo que cargaba.

“Se está verificando los controles que deben realizarse: por parte de los conductores, por parte de quienes instalan cilindros, y por parte de la ANH en los surtidores”, informó personal policial que participa en las pesquisas. Por ahora no hay una conclusión definitiva sobre la causa, aunque las hipótesis apuntan a fallas en el recipiente.

El presidente de la Asociación de Instaladores de Gas señaló que, según la revisión inicial, el cilindro que estalló sería artesanal —con soldaduras visibles— y por ello no habría resistido la presión del gas. “Aquí ha habido manipulación: se ha cambiado un cilindro por uno artesanal que no está hecho para GNV. Un cilindro de GNV aprobado no tiene soldaduras y soporta presiones superiores a 200 bares; un artefacto artesanal apenas aguanta 10–12 bares y estalla”, explicó el representante del gremio.

Estas declaraciones apuntan a que la instalación —presuntamente realizada en talleres clandestinos o en talleres mecánicos que realizan conversiones informalmente— habría sido la causa material del siniestro. El dirigente pidió a la ANH y a las autoridades mayores controles en surtidores, talleres de conversión y puntos de instalación para evitar nuevos accidentes.

Además de los cinco heridos, tres vehículos sufrieron daños considerables, rotura de vidrios y abolladuras por la onda expansiva. La estación de servicio fue precintada mientras se realizan las diligencias y la limpieza del lugar.

Transportistas y técnicos han exigido sanciones contra quienes realizan conversiones y modificaciones ilegales. “Hay que clausurar los talleres clandestinos y sancionar a quienes cometen este delito; cambiar un cilindro por uno no autorizado es un delito y pone en riesgo vidas”, advirtieron representantes del sector.

Los videos muestran la reacción inmediata, personas que corren, humo que se eleva y conductores afectados por la onda. Testigos relataron que el estallido fue tan intenso que varios pensaron que su propio vehículo había explotado, y que los menores sufrieron cortes por los fragmentos de vidrio expulsados por la deflagración.

Las autoridades anunciaron que la ANH emitirá en las próximas horas un informe técnico sobre la certificación del cilindro y si este contaba con la autorización correspondiente. De confirmarse que se trató de un cilindro artesanal, se procederá a identificar y sancionar a los responsables de la conversión y de la instalación irregular.

La investigación continúa abierta y las autoridades llaman a la población a denunciar talleres o instalaciones clandestinas que pongan en peligro la seguridad pública.

