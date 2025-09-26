TEMAS DE HOY:
¡Escándalo en Brasil! Gasificaron al equipo de Miguelito tras reclamar un gol anulado (Video)

El equipo de Miguelito sufrió la anulación de un gol y cayó 1-0 con tanto de Lelé a los 94’. La intervención policial generó indignación. 

Martin Suarez Vargas

26/09/2025 13:00

Izquierda: jugadores de América siendo gasificado por la policía. Derecha: Miguelito Terceros, jugador de América.
Brasil.

Un episodio bochornoso sacudió la Serie B del fútbol brasileño. América Mineiro, equipo donde juega el boliviano Miguelito, perdió 1-0 ante Atlético Goianense en un partido que terminó en escándalo por la actuación arbitral y la intervención de la Policía.

Durante el compromiso, al cuadro de Minas Gerais se le anuló un gol, mientras que el tanto de la victoria para Goianense, convertido por Lelé a los 94 minutos, fue convalidado pese a las dudas por su legalidad. En la jugada inicial de ese tanto participó Miguelito, quien cedió el pase previo a la acción polémica.

Al término del partido, los jugadores del América MG se acercaron a la terna arbitral para reclamar, pero la Policía intervino con gas lacrimógeno. La transmisión televisiva pidió calma a las fuerzas de seguridad, aclarando que los futbolistas ya estaban tranquilos y únicamente buscaban dialogar.

El 1-0 final dejó indignación en la delegación de Minas Gerais y encendió el debate en Brasil sobre lo ocurrido en el estadio.

